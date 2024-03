SO RECEPTIFS Votre Solution Réceptifs – Mars 2024, demandez le programme !

Mongolie Centrale - Khangai et Désert de Bayangobi (11J/9N)

À partir de 1390 € TTC



Ce voyage offre une expérience de circuit découverte/aventure en Mongolie, incluant la visite de l'itinéraire authentique de Khangai et du désert de Bayangobi. Le voyage met en lumière le mode de vie nomade et la beauté des paysages naturels mongols. Les hébergements varient entre hôtels, camps de yourtes, et nuits sous tentes, assurant une expérience immersive. Les moyens de transport adaptés aux terrains variés et les repas traditionnels enrichissent cette aventure mongole. Des points forts spécifiques incluent la participation à la fête du Naadam, des visites culturelles significatives, et un engagement envers le tourisme responsable et humanitaire







Voyage Route de la Soie en Ouzbékistan (11J/8N)

À partir de 1390 € TTC



Cette aventure traverse les villes historiques d'Ouzbékistan, suivant l'ancienne Route de la Soie. Elle commence par Ourgench, passe par Khiva, Boukhara, Nurata, Samarkande, et se termine à Tachkent. Le voyage est ponctué de rencontres culturelles, de repas traditionnels, et de visites de sites historiques et architecturaux remarquables. Des soirées folkloriques et des séjours dans des hôtels de charme ajoutent au charme de cette exploration ouzbèke.