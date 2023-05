SO/ : Stefan Viard nommé Regional General Manager Europe

Stefan Viard a débuté sa carrière en 1996 au Hyatt Regency de Cologne, en Allemagne.



Puis il rejoint le Park Hyatt de Hambourg, la marque de luxe du groupe Hyatt. En 2003, il effectue un premier grand saut à Dubaï.



Il poursuit son parcours en 2007 sur l’île de Langkawi, en Malaisie en tant que Directeur Food & Beverage de The Andaman Hotel, fleuron du groupe GHM Hotels Group.



Retour en 2009 à Dubaï avec l’ouverture des hôtels The Address Hotels & Resorts, groupe EMAAR Hospitality. Il en devient le Directeur Général puis co-lance la nouvelle marque lifestyle hôtelière Vida.



" Cette expérience lui offre le necplus-ultra avec l’ouverture de l’hôtel Me by Melia, une merveille architecturale signée Zaha Hadid " précise un communiqué de presse.