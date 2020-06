Scara : "L'Etat abandonne les compagnies aériennes françaises"

Dans un communiqué de presse le Scara a réagi à l'annonce de Bruno Le Maire, Ministre des finances d'aider à hauteur de 15 milliards d'euros.



"En décidant de limiter son soutien aux seules industries du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) et à Air France, c'est tout un pan de la chaîne de valeur du transport aérien allant des entreprises d'assistance en escale aux aéroports, des compagnies d'aviation d'affaires aux compagnies d'hélicoptère, des sociétés de maintenance aux sociétés de handling, des avitailleurs aux écoles de formation, sans oublier en premier lieu toutes les compagnies aériennes non Air France que l'État a décidé d'abandonner en pleine crise COVID-19."