Secret Planet, candidate aux Césars du Voyage Responsable

Basé à Lyon, Secret Planet est un spécialiste français du voyage d’aventure et nature, et des expéditions en très haute montagne et polaires.



Sur ce secteur de niche, Secret Planet, via ses activités Tamera et Expeditions Unlimited, est le leader francophone sur le segment des grands treks et traversées, des expéditions polaires et de l’alpinisme à très haute altitude.



Fondée en 2011 et dirigée par Eric Bonnem, l’entreprise réalisait près de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019, en forte croissance, et faisait partir plus d’un millier de personnes.



Secret Planet concourt aujourd'hui aux Césars du Voyage Responsable dans la catégorie Voyage.