Secrétariat d'Etat au Tourisme : Jean-Baptiste Lemoyne va-t-il rempiler ?

Jean-Baptiste Lemoyne ou non, le ou la futur(e) titulaire du poste devra faire face au plus grand défi que l'industrie est connue à savoir dessiner les contours de ce que sera le tourisme sous covid, bien avant de penser à l'après.



Actuellement sous respirateur artificiel, il devra aussi choisir à quel moment il faut le débrancher.



D'autant que quelques signaux encourageants se profilent.



" Si au mois de juin les hôtels tournaient avec un taux d'occupation de 7%, aujourd'hui nous nous rapprochons plutôt de 67% " explique François de Canson,



Toutefois le manque à gagner sera énorme pour la région Sud, estimé à 7 milliards d'euros, sur des retombées totales dépassant habituellement les 20 milliards.



Le tourisme fera face à un automne meurtrier, cela ne fait plus de doute.



" Il est grand temps que le gouvernement fasse émerger non pas une stratégie, mais bien une politique pour un tourisme encore sous le covid " témoignait Christian Mantei, le président d'Atout France.



Comprendre ainsi, que l'industrie doit être gérée, guidée et structurée, mais aussi posséder des moyens financiers propres, lui permettant d'être à la hauteur des enjeux.



Et ceux-ci seront nombreux, alors que le virus ne souhaite pas réellement disparaître de la surface du globe, le tourisme va devoir apprendre à vivre avec, les agences de voyages aussi.



D'ailleurs au-delà des aides et du chômage partiel, que les professionnels souhaitent étendre bien au-delà du mois de septembre 2020, Martine Juen en appelait à libérer les forces vives de la distribution.



" Nous ne pourrons pas nous en sortir en faisant travailler nos employés deux heures par jour, aussi bien chez les TO que pour nous.



Le plus gros problème est là, nous ne reprendrons pas de couleurs sans retravailler. "



Si les ventes sont compliquées à finaliser faute de produits, il est bien des tâches à remplir, concernant l'information envers les clients, récolter celle à destination, les dossiers de reports à traiter, etc.



Un micmac dans lequel devra plonger le [presque] nouveau détenteur du titre de secrétaire d'Etat, qui devra non seulement assurer la pérennité de la filière, mais aussi la guider vers le monde d'après.



En attendant, " Le président Macron va nommer un gouvernement, à lui de prendre ses responsabilités et à nous faire en sorte qu'il y ait un lien étroit entre le secrétariat d'Etat et les régions, " conclut François de Canson, le président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur.



A bon entendeur...