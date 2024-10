Siblu : Lucas Génot nouveau directeur des acquisitions

Fort de près de 50 ans d’expérience et de 220M€ de CA en 2023, Siblu est un leader européen du marché de l’hôtellerie de plein air et le numéro 1 français dans la vente de mobil home à des résidents.



Depuis son siège de Pessac (33), le groupe exploite 34 villages de vacances 4 et 5* dont 29 en France et 4 aux Pays-Bas.



Siblu déploie deux offres commerciales complémentaires : la vente de mobil home haut de gamme et la location de séjours de vacances en mobil home.