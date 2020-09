Siblu rachète un camping à Oléron

Siblu annonce l’acquisition d’un camping cinq étoiles : Le Village « Mer et Soleil » situé sur l’île d’Oléron.



Déjà propriétaire de trois autres établissements en Charente Maritime, Siblu renforce ainsi sa présence dans la région ou la société est implantée depuis 1981.



Le camping "Mer et Soleil" compte 500 emplacements sur 14 hectares et dispose de plusieurs prestations : espace aquatique avec piscine couverte, toboggans, rivière et balnéo, aire de jeux de 1 500m², terrains de sport, double tyrolienne de 30 mètres, restaurant, bar, épicerie, scène de spectacle pour animations en journée et en soirée etc.)



Le spécialiste de l'hôtellerie de plein air est propriétaire de 24 campings (21 en France et 3 aux Pays-Bas), totalisant 13 230 emplacements.