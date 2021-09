Sicile : test obligatoire pour tous les touristes français à l'arrivée !

Je viens de signer une nouvelle ordonnance qui fait entrer la Sicile dans la zone jaune.



C'est la confirmation que le virus n'est pas encore vaincu et que la priorité est de continuer à investir dans la campagne de vaccination et dans le comportement prudent et correct de chacun de nous,

Le nombre de cas reste à un niveau élevé en Sicile se rapprochant des précédentes vagues qu'a connu l'île.Le territoire est actuellement le plus touché du pays par la reprise de l'épidémie, avec un taux d'incidence de 5,1%.Le placement de la Sicile, comme région à risque modéré par le gouvernement s'explique par le double dépassement du seuil d'admissions en services ordinaires (il est de 19,4 %) et en soins intensifs (12,1 %).Initialement le niveau d'alerte de ces deux indices est évalué à 15% et 10%." a expliqué le ministre de la Santé, Roberto Speranza à nos confrères de Reppublica.