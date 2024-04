Spatial : la France change enfin de stratégie !

C’est en effet le choix qu’avait fait la Nasa depuis 2006 avec le programme COTS (Commercial Orbital Transportation Services) puis décidée de généraliser la méthode dans les années 2010 avec SpaceX, ULA, Boeing et Lockheed Martin, Blue Origin, et Rocket Lab.



C’est ainsi, sur ce système d’appels d’offres et de compétition, qu’a fonctionné le projet de transport d’astronautes américains vers l’ISS (remportée par SpaceX et Boeing), celui pour l’atterrisseur lunaire des missions Artemis (remporté par le Starship de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin) ou les projets de futures stations spatiales commerciales (remportée par Nanoracks, Blue Origin et Northrop Grumman).



La somme dégagée pour ce programme de lancements est de 400 millions d'euros pris sur l’enveloppe du plan France 2030, dont une partie sera versée aux start-ups sélectionnées sous forme d’un acompte par le CNES, le solde à la réalisation de la mission.



Pour être complet sur cette initiative il convient également de préciser que l’Allemagne, tout comme la France, n’a pas attendu l’appel d’offres européen, puisque le DLR, l’agence spatiale allemande, a lui aussi déjà organisé une compétition, remportée par ses champions Isar Aerospace et Rocket Factory.



Ensuite, il faut se poser la question de savoir si le choix du marché des mini et micro-lanceurs est le meilleur, bien que les conseillers de l'Élysée estiment : « qu’il y a une demande pour le lancement. Après, il faut être compétitif et il faut être capable de lancer pour pas cher. C'est tout l'enjeu de ce type de compétition. »



Rappelons que les start-ups françaises et européennes de mini-lanceurs vont devoir s’imposer sur un marché déjà très concurrencé.