SpeedMedia : la suite des modules qui s’adaptent à vos besoins

SpeedMedia Services est bien connu pour ses nombreuses solutions mutualisées qui permettent à toutes les agences de voyages et tour-opérateurs de s’offrir une présence en ligne et des outils de vente adaptés à ce canal de distribution. Outre le fait de disposer d’un site internet et de pouvoir facilement vendre en ligne, les agences équipées ou qui souhaitent le faire, ont des spécificités propres et SpeedMedia complète donc sa gamme par des modules métiers efficaces.

Une liste de modules pour distributeurs ET producteurs



Dans cet article nous allons compléter cette (re)découverte des modules qui ont été développés pour coller toujours au plus près aux attentes des agences qui veulent développer leurs offres et leur présence sur internet.



Depuis sa création SpeedMedia a fait le choix de mettre en place des outils simples, efficaces et rapides tout spécialement conçus pour le Tourisme et les Loisirs.



Ce choix stratégique a fait sa renommée et a permis à nombre d’agences qui n’avait pas la possibilité d’accéder à la vente en ligne de le faire. Cela s’est avéré payant, à tel point que certains de ses clients, pour faire face à leur développement et qu’ils soient Agences de Voyages ou Tour-Opérateurs, ont commencé à vouloir des outils complémentaires. Ces outils leur permettent de s’ouvrir à de nouveaux marchés ou simplement de répondre à des attentes plus spécifiques.



C’est ainsi que la mise en production de modules complémentaires a été pensée. Nous allons vous dévoiler dans cet article la seconde partie de ceux-ci, faisant suite à notre article du mois dernier.

Proposer sur votre site des Listes Cadeaux



La création de ces listes se fait directement par l'utilisateur final qui va pouvoir sélectionner un voyage, mentionner le prix ou pas, choisir des options, aviser ses invités par l'envoi d'emails, être prévenu lors de souscriptions, etc. Ce module avait d'ailleurs déjà été présenté plus spécifiquement dans un article précédent

Un connecteur CNAS et CGOS pour les TO Le marché des Tour-Opérateurs n’est pas en reste avec SpeedMedia qui leur propose de pouvoir travailler de façon très simple et sécurisée avec ces gros donneurs d’ordre que sont le CNAS (organisme national d’action Sociale) et le CGOS (Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers).



SpeedMedia a développé des Web Services d’identification et de contrôle de connexion aux systèmes informatiques de ces organismes. Les TO travaillant avec le CNAS et le CGOS et utilisant la plateforme de SpeedMedia peuvent ainsi être certains que les réservations effectuées proviennent des utilisateurs autorisés, voire même différenciés selon les besoins de ces organismes. Une demi-douzaine de Voyagistes connectés la plateforme SpeedMedia utilisent ces connecteurs, gages de rapidité de mise en œuvre et de sécurité, répondant aux demandes très spécifiques de ces organismes.



A destination des Producteurs souhaitant du Flex : l’Open Package !



C’est un véritable système de construction dynamique avec un pilotage très pointu et efficace de la composition de ces offres selon les propres choix/contraintes/stratégie/besoins mais aussi expérience du produit ou de la destination de chaque TO !



Pour plus de détails sur le FELX avec l'Open Package de SpeedMedia, nous évoquions cet outil performant dans un article

Vous avez des projets... Pour chaque nouveau projet, SpeedMedia s’engage à établir une relation de confiance et de qualité auprès des agences de voyage ou des tour-opérateurs qui font appel à ses services.



SpeedMedia propose des solutions qui s’adaptent à vos modes de fonctionnement ainsi qu'une palette de modules et outils façonnés pour vous grâce à sa connaissance du secteur et son expertise technique. Quand bien même la majeure partie des outils et plateformes sont mutualisés, vous pouvez construire à votre goût, vos moteurs de recherche, pages de résultats et fiches produits sur les systèmes de Kits, tout en tirant profit de la plateforme multi-Tours Opérateurs.



… Qu’attendez-vous ? Il est grand temps que vous utilisiez les bons outils !



Élargissez votre périmètre de vente en optant pour un site Web SpeedMedia.



