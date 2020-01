SriLankan Airlines de retour à Paris ?

Dans les semaines ayant suivis les attentats d’avril 2019, les réservations et les arrivées au Sri-Lanka avaient chuté (-45% en juillet par exemple) et le secteur touristique, qui représente 5% du PIB du pays, avait été gravement touché.



Les autorités sri-lankaises avaient ensuite remis en place, à l'été 2019, des visas gratuits de 30 jours à l’arrivée pour les ressortissants de 48 pays, dont la France.



La France, où la compagnie nationale asiatique ne vole plus depuis la fin d’année 2016. Aujourd’hui, elle n’assure qu’un seul service régulier vers l’Europe : un vol vers Londres-Heathrow, effectué 9 fois par semaine en A330-300.



La compagnie, basée à l’aéroport international de Colombo possède une flotte long-courrier de 6 A330-200 et de 7 A330-300. Elle propose actuellement 37 destinations avec 88 vols quotidiens.