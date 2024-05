Starliner : le vol de la dernière chance pour Boeing ?

culture

Le vaisseau Starliner réussit son premier arrimage historique à la Station spatiale internationale, ouvrant une nouvelle voie d'accès au laboratoire volant pour les équipages

Lancée le 20 décembre 2019 par la fusée Atlas V d’United Launch Alliance (coentreprise de Boeing et Lockheed Martin), la capsule CST-100 Starliner aurait dû réaliser un premier OFT (orbital light test), mais l’horloge de bord avait été́ mal réglée, d’où des réservoirs d’ergols se vidant avant que les ingénieurs de Boeing n’aient pu reprendre le contrôle manuellement.Avec une poussée trop faible et une mauvaise trajectoire, la capsule n’arrivera finalement pas à atteindre l’ISS, et s’écrasera deux jours plus tard.L’échec de l’arrimage de la capsule Starliner, conçue par Boeing, à la Station Spatiale Internationale,dont la sécurité reste avant tout la priorité des priorités. Ceci d’autant plus que Doug Loverro, le responsable des vols habités à la Nasa, avait évoqué des problèmes éventuels dans la "" d'entreprise de Boeing, et fait allusion à des anomalies dans "", référence probable à la crise de l'avion 737 MAX.Après une grande enquête interne menée par la Nasa qui a duré jusqu’en 2020, (l'équipe d'examen a identifié 80 recommandations que Boeing, en collaboration avec la NASA, a dû traiter), il faut attendre août 2021, pour voir le retour de Starliner sur le pas de tir.Mais cette nouvelle tentative est encore une fois un échec.Starliner reste au sol, faute à un défaut de pression dans les vannes des propulseurs, qui pousse Boeing à revoir quasiment et entièrement toute sa copie depuis le départ.Jeudi 19 mai 2022 nouvelle tentative, un nouvel échec pour Boeing pourrait signifier la fin du projet, et une véritable honte pour l’entreprise qui sort déjà de ses difficultés avec son 737 Max.Heureusement, dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mai, c’est un succès pour le géant américain de l'aéronautique qui a envoyé environ 230 kg de ravitaillement sur l'ISS et pour la première fois s'est arrimée à la Station spatiale internationale (ISS). », a déclaré un commentateur lors de la retransmission en direct de l'agence spatiale américaine., avant de redescendre vers la Terre pour atterrir dans le désert de l'Etat américain du Nouveau-Mexique, sur la base de White Sands.Fort de son succès un second vol, cette fois habité, était prévu en février 2023 afin que le vaisseau obtienne l'homologation de la Nasa.Ce vol test, baptisé « CFT » (pour « Crew Flight Test »), devait transporter deux astronautes de la Nasa, Barry Wilmore et Sunita Williams.Les deux passagers devraient rester environ huit jours dans l’ISS. « Ils participeront aux activités de recherches menées dans le laboratoire volant », a précisé Joel Montalbano, directeur du programme de l'ISS.Encore une fois, le vol programmé en février 2023, puis en avril, puis en juillet a dû être reporté en raison de deux problèmes techniques :- Le premier problème concerne les parachutes utilisés pour freiner la capsule lors de son retour sur Terre. Une partie du lien entre la capsule et le parachute lui-même s'est révélée plus fragile que prévue.- Le second problème concerne le ruban adhésif utilisé pour envelopper des câbles électriques à l'intérieur de la capsule. Celui-ci s'est révélé inflammable, et pourrait poser un risque en cas d'anomalie, dans des conditions spécifiques.