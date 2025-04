Sud Evasion en pleine ascension sur le marché de la randonnée [ABO]

Il est en pleine expansion. Les retraités sont de plus en plus nombreux et souhaitent rester actifs tout en gardant un lien social fort.



Depuis 15 ans, nous avons su nous adapter à cette évolution en proposant des voyages de randonnée plus accessibles, voire des formules mixant tourisme et randonnée.



Certains de nos clients nous suivent depuis le début, ils vieillissent avec nous, ce qui nous pousse à ajuster nos offres.

Nous avons décidé de remettre un coup d’accélérateur sur cette région. Nous avons réalisé un travail de fond en mettant à jour nos contacts et de nos adresses.



Nous avons diffusé notre catalogue auprès de 4 000 associations partenaires à travers la France. L’objectif est d’équilibrer notre offre entre l’Est et l’Ouest du pays.

Nous espérons une croissance d’environ 10 % de notre chiffre d’affaires.



Nous développons également de nouvelles destinations, comme l’Albanie et la Bosnie, pour proposer des séjours hors des sentiers battus.



Nous avons des objectifs de développement, notamment avec le lancement de voyages en train prévu pour 2027, avec un premier test sur les Cinque Terre.



Cette option peut être viable, notamment pour réduire notre empreinte carbone.

Un peu, mais ce n’est pas la priorité. Nos clients aiment la randonnée avant tout pour le plaisir de la marche et la découverte. Ils apprécient aussi les moments de détente après la randonnée, avec des hébergements confortables et conviviaux. Ils ne recherchent pas forcément des hôtels de luxe, mais aiment avoir un certain niveau de confort, notamment avec des bars et des espaces communs.