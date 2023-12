Visorando a racheté la plateforme anglaise Plotaroute

"une convergence"

Cela fait plusieurs années que Visorando se développe en Europe. Le site est déjà traduit en anglais ainsi qu’en allemand, et de nombreux parcours sont proposés au, et en Fabien Biver et Arnaud Lecus , ont voulu accélérer le développement de leur groupe outre-Manche et plus largement dans les pays anglophones. Pour mettre en place leur stratégie, ils se sont rapprochés de, le fondateur de Plotaroute, un acteur du secteur des activités outdoor.Les discussions autour d’un éventuel partenariat à mettre en place fin 2022, réalisées en visioconférence, ont révélédans les stratégies mises en place. John, convaincu par l’idée,