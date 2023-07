De bouffe et d'Air frais : des micro-aventures contre la Disneylandisation du voyage

Depuis, 20 ans le Toulousain arpente sa région de long en large, jusqu'à saouler ses amis à la sortie de l'adolescence et leur faire préférer une descente en kayak entre potes, plutôt qu'un week-end à la frontière espagnole.



Chaque montagne, rivière, petit village ou chemin de randonnée sont classés dans un coin de la tête de Florian Vigues.



Le programme se découpe entre la rencontre de producteurs, agriculteurs et artisans locaux et la pratique d'une activité sportive.



Afin de conserver la dimension authentique, le néo-agent de voyages a déniché une sélection de gites et des maisons de vigneron, des établissements à " taille humaine. "



Pour les entreprises susceptibles d'être intéressées, l'agence propose des expériences sur-mesure. Récemment pour un groupe, il est allé taper aux portes de la prud'homie de pêche de Gruissan, pour rencontrer un pêcheur.



" Une personne du bureau m'a dit que cela n'allait pas intéresser les professionnels du secteur.



Je me suis pointé au bord de l'étang à 4h du matin, pour rencontrer les pêcheurs et trouver la perle rare. J'ai fait la connaissance de Denis et sa trogne burinée par le soleil, " se souvient le créateur de l'agence.



Il embarque alors une journée, pour découvrir le métier, mais surtout le personnage.



Puis lors de l'évènement, Denis est venu cuisiner ses 40 dorades dans un domaine viticole, un moment unique et totalement en dehors du circuit. Si le Gruissanais n'a pas besoin du tourisme pour vivre, il a répondu présent, en raison de la nature du projet.



Découvrir un territoire est plus facile lorsque nous y rencontrons ses habitants, loin de la Disneylandisation de certains produits et destinations. Voici un exemple que Florian Vigues espère reproduire à l'infini dans les mois à venir.