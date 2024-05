Sunweb veut doubler la mise cet été avec 30 000 pax 🔑

Globalement, il y a un phénomène d'anticipation, que ce soit pour le ski ou pour l'été.



Mais, il est vrai que depuis plusieurs années, les réservations sont très fortes dès le mois d'août pour l'hiver. Ce sont plutôt des tendances que l'on observait pour les marchés du Nord qui, traditionnellement, réservent tôt.



Aujourd’hui, nous constatons que la « booking window » s'avance de plus en plus et les gens réservent tôt. Les vacanciers y trouvent plusieurs avantages : cela permet de sécuriser le budget, de savoir ce que l'on va dépenser et de diminuer des aléas tels que l'inflation.



On accompagne cette tendance par des campagnes d'early booking qui sont aujourd'hui beaucoup plus importantes que des campagnes de last minute. Ce qui explique que, malgré l'enneigement, les gens ne se précipitent pas sur de la dernière minute.



Je pense aussi que la météo absolument catastrophique a joué aussi sur l'envie des gens d'aller au soleil.



Pendant les vacances de Pâques, nous avons enregistré une croissance de 100% sur les destinations soleil, comme les Baléares, les Canaries, la Tunisie, qui a bien tiré son épingle du jeu.



L'Égypte a cartonné sur les vacances d'avril, malgré un contexte géopolitique qui pouvait être un peu anxiogène... et alors que le ski, je pense, dans la tête des gens, c'était fini. Ils voulaient aller au soleil.

Ce n'est pas ce que l'on voit dans les chiffres aujourd'hui. Nous avons réalisé une année historique. L'année d'avant était déjà notre meilleure année.



Si les clients sont de plus en plus sensibles aux phénomènes météo, sur du court terme, nous n'avons jamais réalisé d'aussi bonnes années.