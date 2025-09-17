Sur-mesure : une plateforme interactive pour les clients Richou Voyages

Sur le site Richou Voyages, une plateforme dédiée permet aux clients de concevoir leur voyage sur-mesure en toute autonomie - Capture écran Richou Voyage sur-mesure
Richou Voyages étoffe son offre de services en ligne avec une plateforme permettant aux voyageurs de concevoir eux-mêmes leur itinéraire sur-mesure.
Dans la peau d’un conseiller voyages, les clients vont pouvoir réaliser leur périple de A à Z, en toute autonomie, selon leurs souhaits.
"Il suffit de choisir sa date de départ, de renseigner ses villes d’étape, les activités…
Les prix sont calculés en temps réel, ce qui est un véritable gain de temps", précise Richou Voyages dans un communiqué.
Un suivi personnalisé avec un expert Richou Voyages
Une fois l’itinéraire créé, le voyageur peut compter sur l’accompagnement et l’œil avisé d’un conseiller Richou Voyages pour ajuster le programme et faire des recommandations si besoin.
"L’agence s’occupe ensuite des réservations", tandis qu'une "assistance est disponible lors du voyage, pour résoudre les éventuels imprévus".
