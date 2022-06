TUI France approfondit sa stratégie digitale et DATA

Les Data Scientists du cabinet Ad’s up Consulting travaillent avec les équipes TUI France dans l’b[objectif d’optimiser leur positionnement sur les bons mots-clés, d’anticiper les hausses et les baisses de trafic et in fine , de réduire l’impact concurrentiel]b.



Le pôle Data a développé des modules sur-mesure : un benchmark concurrentiel afin de monitorer avec précision les mouvements de la concurrence (trafic, investissement, etc.), de prédire les variations de trafic et les tendances et de protéger le nom de la marque.