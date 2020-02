TUI dévoile la production Passion des Îles et circuits TUI/Nouvelles Frontières

Des réservations en progression

Le groupe TUI étoffe la production de ses marques Passion des îles et les circuits Nouvelles Frontières et TUI pour la saison estivale 2020 et lance notamment l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Groenland.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 4 Février 2020

