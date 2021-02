Tarif Résident Corse : Air Corsica et Air France ouvrent une plateforme d’accréditation en ligne

À compter du 1er mars 2021, un numéro d’accréditation sera nécessaire pour toute réservation d’un billet d’avion au tarif Résident Corse.



Cet identifiant unique viendra remplacer les contrôles de documents effectués jusqu’ici en aéroport.



Pour permettre à leurs clients d’obtenir ce numéro, et conformément aux dispositions prises conjointement avec l’Office des Transports de la Corse, les compagnies aériennes Air Corsica et Air France ouvrent une plateforme d’accréditation en ligne, accessible depuis leur site internet respectif.



Les voyageurs peuvent y déposer leur justificatif d’identité et leur avis d’impôt sur les revenus (avec une adresse fiscale en Corse) pour se voir délivrer sous 48 heures un numéro valable jusqu’au 31 janvier 2022 et renouvelable chaque année.