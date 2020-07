Tarn Réservation Tourisme, l'expérience du terrain pour une offre sur-mesure

À quelques kilomètres d'Albi se dresse, sur les berges du Tarn, la chapelle du Carla, restaurée par une poignée de bénévoles et d’artisans. Ce lieu est extraordinaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.Le peintre Casimir Ferrer est un des partisans (partenaire ? artisan ?) de cette renaissance. C’est aussi aujourd’hui un lieu d'exposition, de spectacles et de conférences.J’aime partager cet endroit et faire découvrir à nos visiteurs, mes amis et ma famille ce petit joyau.La France regorge de destinations parfaites pour s'évader et se dépayser ; entre la montagne, la mer, la campagne... elle est pleine de destinations variées, il y en a pour tous les goûts.Pas besoin d’aller très loin pour être "espanté", comme on dit dans le Tarn !La richesse de notre pays c’est aussi son patrimoine historique, culturel et artistique, une offre exceptionnelle à (re)découvrir cet été !