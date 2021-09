Tech4Islands révèle les start-up bonnes "pour les îles"

Aquatethys (Fr) fabrique et commercialise des générateurs d’eau atmosphériques à très haut rendement. Sa technologie est sans concurrence, ses

générateurs sont multi-énergies et modulables.



Bamboo (Fr) propose une solution épuratoire des eaux usées grâce au bambou. Dans une démarche plus résiliente, cela permet de créer

de la biomasse, en séquestrant du carbone et en installant des îlots de fraîcheur.



Blue Power Synergy (Belgique) a créé une station de purification d’eau renouvelable indépendante. La station est modulaire, produit toute son énergie elle-même 100% renouvelable, 0 émission et sans carburant.



Boreal Light GmbH (Danemark) fournit de l’eau potable, d’irrigation, de pisciculture et d’assainissement de haute qualité à partir de tout type de ressources en eau salines et polluées.



Hace SAS (Fr) capte l’énergie des vagues et répond aux besoins de base de l’humanité : Energie, Eau douce, Protection côtière, Décarbonation. C’est l’énergie la moins chère (< 20 €/MWh) et la plus décarbonée (<0,5 geqCO2/KWh) pour produire l’hydrogène le plus compétitif (< 1 €/Kg).



Hello Scoot’ (Polynésie) a créé un service de scooters électriques partagés, rechargés par énergie solaire.



Lumi’in (Fr) a développé le Flexirve, premier luminaire solaire hybride équipé d’une borne de recharge pour véhicule électrique.



Lyspackaging (Fr) fabrique, à partir de nouveaux matériaux organiques ou minéraux, des bouteilles sans utiliser une goutte de pétrole.



Moana (Polynésie) propose une solution de drones marins conçue pour renforcer la résilience des îles et la protection des océans.



Nīnamu Solutions (Polynésie) a développé un kit "potager familial d’économie circulaire en santé" permettant aux populations insulaires de composter leurs biodéchets et de développer l’autosuffisance alimentaire.



Pacific Beachcomber SC (Polynésie) a développé un système de climatisation à l’eau de mer (SWAC). Ce système permet d’économiser environ 90 % d’énergie froide par rapport à un système de climatisation classique.



Resolute Marine (USA) a développé une solution unique pour répondre au problème du manque d’eau dans les îles : le premier système de désalinisation houlomoteur (Wave2O™).



Sargasse Project (Saint-Barthélémy) a pour objectif de convertir les algues Sargasse en un biomatériau utile et écologique, pour devenir l’un des nouveaux emballages de demain.



Terciel (Nouvelle calédonnie) propose une tour de contrôle professionnelle, universelle, éco-conçue. Assemblée sur place et livrée clés en main, sa façade interchangeable s’adapte au lieu et à la culture.



The Brando (Polynésie) a créé un procédé innovant et efficace de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies (dengue, Zika, …). Ce procédé élimine de façon durable, et sans traitement chimique, les moustiques dans les zones infestées.



Tri-Center (Gaudeloupe) propose Solartrio, un nouveau type de mobilier urbain solaire, automatisé et mobile, dédié à la collecte des emballages recyclables auprès des citoyens via une incitation financière sur le principe de la consigne. Près de 10 tonnes de bouteilles plastiques et canettes peuvent être collectées mensuellement.