Techno, réactivité et transparence : la recette de LMX pour convaincre les agences !

Ludovic Rigel directeur général de LMX Voyages France et Suisse dévoile sa feuille de route - Photo LMX
Créé au début des années 2000 à Leipzig en Allemagne, LMX a fait de la technologie son ADN. Le TO a été l’un des premiers à développer des forfaits flexibles avec disponibilité et tarification en temps réel.
"Ils se sont tout de suite mis sur ce créneau. Aujourd’hui, la flexibilité est recherchée par l’immense majorité des clients", explique Ludovic Rigel directeur général de LMX Voyages France et Suisse.
Cela faisait un moment que le groupe allemand avait des velléités de développement sur le marché français. La faillite de FTI a sans doute été l'opportunité qui les a incités à franchir la frontière.
LMX, qui génère environ 400 M€ de chiffre d’affaires sur le marché allemand, propose aux agences françaises deux systèmes de réservation. Le premier, LMX Pro, reprend l’interface en front office que les agents de voyages appréciaient de FTI, mais avec un back office totalement refondu.
"Ce système va chercher le meilleur prix auprès du meilleur fournisseur, à l'instant T", détaille Ludovic Rigel. Le second, LMX TripDesigner, plus modulable, permet la création de séjours à la carte (city trips, autotours, combinés).
LMX Voyages : la filiale française autonome négocie ses propres contrats
Le modèle, insiste-t-il, n’a rien à voir avec celui de FTI. "La holding LMX a investi et créé une filiale : elle apporte le capital, mais la filiale se gère de façon indépendante, et négocie ses propres contrats. Bien sûr, lors des négociations avec les grandes chaînes, on profite de l’effet groupe - le volume généré sur certaines destinations, par exemple le Maroc depuis la France, bénéficie aussi à l’Allemagne - mais nos contrats sont indépendants, ce qui nous permet de traiter notre marché selon ses spécificités locales".
L'offre couvre des départs depuis tous les aéroports français, y compris les zones frontalières, et intègre la quasi-totalité des compagnies aériennes, Ryanair comprise. LMX revendique également plus de 35 000 offres "en forfait" et des accords solides avec les grands groupes hôteliers : "On retrouve chez nous du Riu, du Iberostar, ou encore du Melia, des références incontournables pour les agences. Nous menons un travail de catégorisation pour faciliter la recherche des établissements les plus demandés."
LMX se développe à travers un projet structuré en cinq étapes, dont la société vient d’achever la phase 2. Les priorités portent sur le digital et l’amélioration de l’expérience des agences. "C’est un marathon, nous sommes au 15e kilomètre", souligne le responsable, évoquant l’arrivée prochaine de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de gérer les réservations en toute autonomie, de choisir la classe de réservation ou encore la personnalisation des transferts. L’entreprise promet d’apporter "quasiment chaque mois une nouvelle fonctionnalité" pour enrichir son outil LMX Pro.
Positionné exclusivement sur le B2B avec une commission sur le prix global taxe d'aéroport comprise
Positionné exclusivement sur le B2B, le voyagiste commissionne les agences sur le tarif affiché, taxes d'aéroport y compris.
"C’est une différence importante. Sur certaines destinations long-courriers, les taxes représentent près d'un tiers du prix du voyage. Les agences touchent donc une commission sur cette part également", explique le responsable avant d'ajouter : "Beaucoup d’agents ne savent pas toujours ce qu’ils vont réellement toucher à la fin d’un dossier. Chez nous, c’est simple : leur rémunération s'appuie sur un pourcentage sur le prix total, cela rend plus transparent et plus clair la commission qui sera distribuée."
Actif depuis mars 2025, LMX a déjà engrangé des réservations pour "quelques milliers de clients". L’Espagne a dominé les ventes de l’été 2025, suivie par la Turquie, la Grèce et le Maghreb. Pour l’hiver, les classiques restent de mise : Maroc, Égypte, Mexique, République dominicaine ou encore Sri Lanka.
Pour aller encore plus loin, le jeune tour-opérateur entend séduire le réseau de distribution. Déjà revendu par plus d’une centaine d'agences et référencé chez Manor, le voyagiste continue sa prospection qui a démarré dans le Nord et l’Est, zones où les TO allemands sont traditionnellement bien implantés. Mais l'objectif est bel et bien d'avoir une couverture nationale.
L’opérateur ne ferme la porte à aucun acteur, réseaux nationaux, mini réseaux et agences indépendantes.
Avec une équipe française d’une quinzaine de personnes, dont un tiers d’anciens d’FTI, LMX mise sur la proximité terrain : visites agences, workshops, webinaires de formation et sur un accompagnement 24/7 des agences. "Notre client principal, c’est l’agence. On met tout en œuvre pour l’aider à vendre plus et mieux", insiste Ludovic Rigel.
L'équipe marketing s'attèle également à organiser de manière récurrente des animations commerciales pour faire connaître les spécificités de LMX Voyages. La semaine prochaine, les agents de voyages seront récompensés par un chèque cadeau de 50 euros pour deux réservations effectuées.
Pour sa première année pleine, le TO vise entre 20 000 et 25 000 clients en France. En parallèle, il prépare le lancement de LMX en Suisse, prévu pour fin 2025, afin de s'ouvrir également au marché helvétique et d’Europe centrale.
