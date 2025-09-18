Techno, réactivité et transparence : la recette de LMX pour convaincre les agences !

Le modèle, insiste-t-il, n’a rien à voir avec celui de FTI. "La holding LMX a investi et créé une filiale : elle apporte le capital, mais la filiale se gère de façon indépendante, et négocie ses propres contrats. Bien sûr, lors des négociations avec les grandes chaînes, on profite de l’effet groupe - le volume généré sur certaines destinations, par exemple le Maroc depuis la France, bénéficie aussi à l’Allemagne - mais nos contrats sont indépendants, ce qui nous permet de traiter notre marché selon ses spécificités locales".



L'offre couvre des départs depuis tous les aéroports français, y compris les zones frontalières, et intègre la quasi-totalité des compagnies aériennes, Ryanair comprise. LMX revendique également plus de 35 000 offres "en forfait" et des accords solides avec les grands groupes hôteliers : " On retrouve chez nous du Riu, du Iberostar, ou encore du Melia, des références incontournables pour les agences. Nous menons un travail de catégorisation pour faciliter la recherche des établissements les plus demandés."



LMX se développe à travers un projet structuré en cinq étapes, dont la société vient d’achever la phase 2. Les priorités portent sur le digital et l’amélioration de l’expérience des agences. "C’est un marathon, nous sommes au 15e kilomètre", souligne le responsable, évoquant l’arrivée prochaine de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de gérer les réservations en toute autonomie, de choisir la classe de réservation ou encore la personnalisation des transferts. L’entreprise promet d’apporter "quasiment chaque mois une nouvelle fonctionnalité" pour enrichir son outil LMX Pro.