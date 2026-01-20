TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Teldar Travel lance Aidy, son copilote IA au service des agents de voyages

Teldar Travel enrichit sa plateforme avec Aidy, une nouvelle fonctionnalité d’Intelligence Artificielle destinée à accompagner les agents de voyages dans la création de séjours sur-mesure. Pensée comme un copilote, cette IA vise à faire gagner du temps aux professionnels.


Rédigé par le Mercredi 21 Janvier 2026

Teldar Travel lance Aidy, son copilote IA au service des agents de voyages - Depositphotos @VitalikRadko
Teldar Travel poursuit sa stratégie d’innovation technologique.

La plateforme B2B du Gekko Group annonce le lancement d’Aidy, une nouvelle fonctionnalité d’Intelligence Artificielle destinée à accompagner les agents de voyages dans la création de séjours personnalisés.

Accessible dès à présent sur teldartravel.com, Aidy marque une nouvelle étape dans l’évolution de la plateforme.

Pensée comme un « co-pilote », cette IA intervient en amont de la conception des voyages afin d’accélérer la phase de création, sans jamais se substituer à l’expertise humaine indique un communiqué de presse.

Une aide à la conception de séjours sur-mesure

Concrètement, Aidy accompagne l’agent de voyages à partir des critères clients renseignés : destination, durée du séjour, nombre de voyageurs, type d’hébergement ou encore attentes en matière d’expérience (culturelle, nature, détente…).

À partir de ces éléments, l’outil génère des propositions de parcours personnalisés, combinant hébergements et activités.

L’objectif affiché est clair, structurer et accélérer la réflexion, notamment sur des demandes complexes ou à forte valeur ajoutée. L’agent reste toutefois au centre du dispositif. Si Aidy explore, suggère et organise, le professionnel analyse, ajuste et affine la proposition finale avant de la soumettre à son client, ajoute le communiqué.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Teldar Travel entend répondre à un enjeu majeur du quotidien des agents de voyages : le temps consacré à la conception des séjours. En réduisant cette phase, Aidy permet aux professionnels de se concentrer davantage sur la relation client, le conseil et la finalisation des projets.

Une première brique d’une vision long terme

Pour Teldar Travel, le lancement d’Aidy s’inscrit dans une démarche progressive et pragmatique autour de l’Intelligence Artificielle.

"Notre objectif n’est pas d’ajouter de l’IA pour l’IA, mais de nous concentrer sur les fonctionnalités qui répondent réellement aux besoins des agents de voyages", souligne Matthieu Chevrier, Chief Digital Officer de Teldar Travel by Gekko Group.

"Avec Aidy, nous avons fait le choix de commencer par des usages simples et concrets, pensés pour faire gagner du temps et faciliter la création de séjours, tout en laissant pleinement la main aux agents. C’est une première brique, que nous continuerons à faire évoluer en fonction des retours du terrain", ajoute-t-il.


