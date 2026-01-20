Teldar Travel lance Aidy, son copilote IA au service des agents de voyages

Notre objectif n’est pas d’ajouter de l’IA pour l’IA, mais de nous concentrer sur les fonctionnalités qui répondent réellement aux besoins des agents de voyages

Avec Aidy, nous avons fait le choix de commencer par des usages simples et concrets, pensés pour faire gagner du temps et faciliter la création de séjours, tout en laissant pleinement la main aux agents. C’est une première brique, que nous continuerons à faire évoluer en fonction des retours du terrain