Tenerife : l'office de tourisme reste actif

En cette période inédite et particulière, l’office de tourisme de Tenerife tient à informer que "la majorité de son personnel reste actif par le biais du télétravail, tandis que l’équipe de direction continue de se rendre dans les locaux, en appliquant toutes les strictes mesures de sécurité recommandées. "



" À ce stade, l’équipe est chargée de soutenir l'évacuation des vacanciers de l’île et d’informer. Cela tout en concevant un plan de travail de transition et en préparant les actions nécessaires. " souligne un communiqué



Le bureau de représentation de Tourismo de Tenerife à Paris reste opérationnel. Il communique, entre autres, les données qui permettent à "l’office de tourisme de suivre la situation sur le marché français et ainsi de modéliser une réponse possible et efficace à moyen terme".