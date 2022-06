Thai Airways se restructure et fait de Paris une de ses priorités 🔑

Au départ de Paris, le nombre de vols augmente. De quelques-uns en début d’année, THAI Airways a augmenté la cadence en étant quotidien depuis avril, et, au vu des remplissages, a décidé de le rester et même d’augmenter les capacité en août en remplaçant le Boeing 787 par un Boeing 777 avec plus de sièges.



Dans le cadre de la restructuration, la flotte de la compagnie a été rationalisée. Rajeunie, et plus économe, elle aligne désormais 61 avions, avec, pour plus d’efficacité, trois types d’appareils sur le long courrier (A350, B787 et B777) et un seul type sur le moyen-courrier (A.320).



C’est également le retour de la Première classe sur certains nouveaux Boeing 777 300 ER qui pour l’instant desservent Londres.



En Europe, le nombre de vols par semaine augmente Ă©galement et passe de 54 Ă 63 sur 8 destinations.



Une nouvelle destination européenne devrait ouvrir dans les jours qui viennent. Sur cette nouveauté, Gilles Augeard et Serge Rigal sont restés assez évasifs mais on a cru comprendre « qu’on y parlait italien… ».



Une nouvelle grille tarifaire a été créée avec des tarifs « saver », « flexi » ou encore « full flexi » avec des conditions d’application différentes mais toujours une franchise de bagage incluse quelque soit le tarif.