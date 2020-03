Thaïlande: 7 pays, dont la France, ne sont plus classés zones à "hauts risques"

Macao et Hong-Kong y compris

brouillon

Les voyageurs désireux de visiter prochainement la Thaïlande ne savent plus trop à quoi s'en tenir, et il y a de quoi...Après la publication, le 3 Mars dernier , d'une première circulaire indiquant que les voyageurs provenant de 11 pays,, devaient respecter, lors de leur arrivée en Thaïlande, une période d'auto-quarantaine de 14 jours, publication depuis supprimée pour diverses étranges raisons numériques,La circulaire initiale n'ayant pas été ratifiée par le Ministre thaïlandais de la Santé publique, M. Anutin Charnvirakul et l'Ambassade Royale de Thaïlande en France confirmant à Action-Visas qu'elle n'était pas à prendre en considération,, malgré les retours positifs des touristes récemment arrivés dans le pays En ce 5 Mars 2020, une nouvelle circulaire officielle , car publiée dans la Royal Thai Government Gazette , vient clarifier les choses, jusqu'à nouvel ordre en tout cas...Comme l'indique le document ministériel, b[les voyageurs provenant, y compris ceux qui y transitent, de 6 pays/régions, que sont la Chine (), la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran, devront observer une période d'auto-quarantaine de 14 jours]b, en fournissant aux autorités locales leur adresse et leur plan de voyage pendant cette période., Taiwan, Singapour, le Japon, l'Allemagne, le Vietnam et la Malaisie initialement présents dans le "" du 3 Mars 2020.