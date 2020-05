Thaïlande, Mexique et Espagne... les pays au monde les plus "tourdépendants"...

Jusqu'à près de 20% du PIB de la Thaïlande

On nous rebat les oreilles à longueur de journée avec le poids du tourisme dans l'économie mondiale et on a raison. Sans cette manne, certains d'entre eux boucleraient bien mal leurs budgets annuels. SI pour la France ça ne représente "que" 8%, pour d'autres (Thaïlande, Mexique, Italie...) la jauge est beaucoup plus élevée. On comprend mieux pourquoi ces pays font du retour du tourisme une priorité absolue... En voici un graphique éloquent.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 25 Mai 2020

