Thaïlande : voyage à Bangkok, exotique et trépidante

On peut le manger cru, et ça sent beaucoup le soufre. Sinon on peut le faire frire et sauter avec la feuille de basilic. Ce stock d'ail est vraiment impressionnant !



Les gousses seront dépecées à la main l'une après l'autre. Je suis surpris que même au marché on garde toujours un oeil sur les écrans qui diffusent les combats du sport national : la boxe thaï !



Ici les grenouilles se dégustent...entières ! La grenouille on peut la cuisiner avec la feuille de basilic, pimentée, ou grillée, ou frite à l’ail ou dans la sauce pimentée. Grands amateurs également de poisson séché, les Bangkokiens apprécient le tilapia, pêché dans les eaux douces.



Champions du grignotage, les Thaïlandais mangent à longueur de journée. Nous allons à notre tour nous laisser tenter par un pad thaï. La pâte de riz est poêlée avec des pousses de soja et autres petits légumes. Puis un oeuf va envelopper la mixture.



« Bon appétit » ! Ainsi s’achève cet épisode de « Pays et Marchés du Monde ». J’espère que cette découverte de Bangkok et de son marché vous a plu. Moi je vais me régaler avec un pad thaï avant d’aller reprendre l’avion, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur un autre endroit de la planète...