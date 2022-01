TourMaG.com - Voyez-vous un développement rapide du tourisme spatial et est-ce que votre communauté le souhaite ?



Thomas Pesquet : C'est une bonne question. Je vais vous faire une réponse de Normand.



Nous en somme au tout début même si les Russes avaient envoyé des " participants " aux vols spatiaux il y a quelques années. Ils l’ont donc déjà plus ou moins fait mais c'était bien sûr en compagnie d’astronautes professionnels.



Avec Space X nous avons eu le premier vol orbital avec que des « privés ». C'est une première et cela a été une volonté de la NASA de donner cette capacité au secteur privé, alors que le Crew dragon et le Falcon 9 ce sont développés grâce à des budgets publics pour le cadre de la station spatiale et pour nous emmener à bord de l'ISS.



Cependant, " le deal " consistait à dire que s’il y avait un marché, Space X était autorisé à utiliser cette capacité pour répondre à la demande.

C'est ce qu'ils ont fait et ce que moi j'aimerais y voir c'est une trajectoire vertueuse où l'on utilise ce fonctionnement pour avoir un progrès, des retombées positives pour la société.



C'est ce que nous faisons nous, avec une mission de recherche et d'exploration. Si on a cette tendance qui se développe comme ce qui s’est passé avec Inspiration 4* c'est bien.



Si c'est juste pour les ultra riches et pour se faire plaisir, cela ne nous intéresse pas. Et c'est quelque chose qui va de plus en plus se séparer de notre activité à nous.



Ce n'est de toute façon pas sous le contrôle de l'agence européenne et il est vrai que si nous avions avec l'ESA notre propre véhicule nous en ferions ce que l'on veut, mais là ce sont les Américains, c'est Space X et la NASA qui décident.



*Inspiration4 était le voyage en orbite terrestre de Jared Isaacman, financé par des fonds privés, qui a permis de récolter beaucoup d'argent pour un hôpital de recherche pour enfants.