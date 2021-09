Toujours fermée, l'Australie veut continuer à faire rêver les Français...

Le Gouvernement australien a formulé un plan national pour répondre à l'épidémie de Coivd-19 en 4 phases, chacune déclenchée par l'atteinte de seuils de vaccination exprimés en pourcentage de la population éligible (plus de 16 ans).



Phase 1 (actuellement en cours) : "Vacciner, préparer et piloter"



Cette phase prévoit notamment de réduite de 50% le plafond des arrivées internationales pour faire face à la transmissibilité accrue de la variante Delta et "réduire la pression" sur le système de quarantaine des hôtels.



Dans le même temps, certains États testeront un système dans lequel les voyageurs vaccinés de retour pourront se mettre en quarantaine à domicile pendant seulement sept jours, au lieu de quatorze jours dans un hôtel.



Les essais commerciaux pour l'entrée limitée des titulaires de visas étudiants et économiques sont également étendus.



Phase 2 : post-vaccination



Cette phase prévoit notamment un assouplissement des restrictions sur les résidents vaccinés - telles que les fermetures et les contrôles aux frontières.



Mais aussi de rétablir les plafonds de passagers entrants aux niveaux précédents pour les voyageurs de retour non vaccinés et des plafonds plus élevés pour les voyageurs de retour vaccinés.



Parmi les autres mesures, on note l'autorisation d'entrée plafonnée des titulaires de visas étudiants et économiques sous réserve des dispositions de quarantaine et de la disponibilité.



Egalement l'introduction de nouvelles dispositions de quarantaine réduite pour les résidents vaccinés.



Phase 3 de "consolidation"



Dans cette phase, les résidents vaccinés pourraient être exemptés de toutes les restrictions nationales et les plafonds de retour des voyageurs vaccinés abolis.



Le pays pourrait permettre une augmentation du nombre d'entrées plafonnées pour les titulaires de visas étudiants, économiques et humanitaires, mais aussi lever toutes les restrictions sur les voyages aller pour les personnes vaccinées.



Afin est évoquée l'extension de la bulle de voyage pour les voyages sans restriction vers les nouveaux pays candidats (Singapour, Pacifique).



Phase 4 finale



Dans cette dernière phase, l'Australie devrait autoriser les arrivées non plafonnées pour toutes les personnes vaccinées, sans quarantaine et autoriser les arrivées non plafonnées de voyageurs non vaccinés sous réserve de tests pré-vol et à l'arrivée.