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Toundra Voyages dévoile son catalogue 2027

Le réceptif mise sur des expériences originales au Canada et aux États-Unis


Toundra Voyages dévoile son catalogue 2027, avec de nouveaux itinéraires sur-mesure au Canada et aux États-Unis, conçus pour faire découvrir l’Amérique du Nord toute l’année. Le réceptif met notamment en avant des expériences immersives, des hébergements singuliers et des programmes axés sur le voyage responsable, après avoir obtenu la certification Travelife.


Rédigé par le Mercredi 14 Octobre 2026 à 07:54

Toundra Voyages présente son catalogue 2027, consacré aux voyages sur-mesure au Canada et aux États-Unis - Photo : Toundra Voyages
Toundra Voyages présente son catalogue 2027, consacré aux voyages sur-mesure au Canada et aux États-Unis - Photo : Toundra Voyages
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Toundra Voyages dévoile son catalogue 2027.

Il propose plusieurs expériences hors des itinéraires classiques : immersion dans le monde arctique du Nunavik, observation de l’ours Kermode en Colombie-Britannique, découverte des icebergs à Terre-Neuve, exploration de l’Alaska ou encore rencontres avec les Premières Nations de l’Ouest.

Des road trips au Nouveau-Mexique et de nouvelles activités viennent compléter la sélection.

Une offre dédiée au voyage responsable

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Devenue l’une des premières agences réceptives certifiées Travelife en Amérique du Nord, Toundra Voyages consacre une partie de son catalogue aux séjours responsables.

Les programmes mettent notamment en avant la mobilité douce, le train, le vélo, les hébergements engagés et les expériences auprès des communautés locales.

Avec cette brochure, le réceptif souhaite fournir aux agences de voyages des idées concrètes pour construire des séjours adaptés aux attentes de leurs clients. « Notre objectif reste le même : être un véritable partenaire pour les agences », souligne Marie Ravier, directrice générale de Toundra Voyages.

A lire aussi : Les fêtes de fin d’année en Amérique du Nord, "c’est tout un art !"

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Tags : toundra voyages
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