Canada : l’Alberta à l’honneur d'un challenge de ventes inédit

Du 2 septembre au 15 novembre 2025, les agents de voyages français sont invités à relever un défi inédit lancé par Toundra Voyages, en partenariat avec Travel Alberta.
À la clé, un famtour exclusif en Alberta en décembre pour les deux meilleurs vendeurs.
Pendant toute la durée de l’opération, chaque vente d’un séjour en Alberta via Toundra Voyages, pour des départs entre le 1er novembre 2025 et le 31 octobre 2026, comptera comme une participation. Plus l’agent vend, plus il augmente ses chances d’être sélectionné.
Les conditions de participation sont : s’inscrire via la page dédiée de Toundra Voyages, être membre du groupe Facebook Toundra entre pros et participer à au moins un des webinaires organisés en octobre.
Pour plus d’informations et pour s'inscrire, cliquez ici.
L’Alberta, nouvelle pépite hivernale
Les deux gagnants s’envoleront mi-décembre 2025 pour un voyage de repérage immersif, afin de découvrir les expériences phares de la province canadienne et enrichir leur argumentaire auprès de leurs clients.
Pour maximiser leurs chances, les participants bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure avec deux webinaires thématiques en octobre, conçus comme de véritables boîtes à outils, qui leur permettront de mieux connaître la destination et de développer leur expertise.
Encore méconnue du grand public français, l’Alberta séduit par ses paysages enneigés spectaculaires, ses grands espaces et ses activités typiquement canadiennes.
L’amélioration des liaisons aériennes depuis la France, même en hiver, rend la destination plus accessible, que ce soit pour un court séjour ou une aventure prolongée.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
