Tour du monde des réceptifs - Calafell Evasión : "Pour l'instant, il n'est pas question de fermer les frontières espagnoles cet été"

TourMaG.com - En France, une ordonnance permet aux agences de voyages de proposer un bon à-valoir sur une période de 18 mois et ainsi de reporter les voyages. Est-ce aussi le cas en Espagne ? Que pensez-vous de cette mesure ?



Jérôme Pouil : La même mesure est en marche en Espagne avec des à-valoir sur 12 mois et c’est une bonne mesure.



Certains peuvent penser que cet argent n’est pas le leur et que peut-être quelques agences ne seront plus là dans l’avenir pour garantir leur voyage, mais si cet argent avait dû être remboursé aujourd’hui, ce ne serait pas quelques-unes, mais une très grosse partie de ces agences qui auraient dû fermer.



TourMaG.com - Etes-vous, vous-même, concerné par cette ordonnance dans vos relations avec les professionnels français ? Etes-vous en attente de certains paiements ou retenez-vous également une part de trésorerie ?



Jérôme Pouil : Nous avons la chance d’avoir d’excellents clients et très peu d’argent dehors (facturation la première quinzaine de mars). C'est aussi le cas au niveau des fournisseurs. C’est avec les banques maintenant que nous devons travailler, elles nous soutiennent depuis plus de 20 ans.



TourMaG.com - Justement, comment avez-vous géré les dossiers des clients depuis un mois (rapatriements, reports, annulations) ? Quelles sont les mesures commerciales actuellement appliquées ?



Jérôme Pouil : En ce qui concerne les rapatriements, cela ne nous a pas beaucoup touchés car nous avons peu d’aérien (plutôt du terrestre avec autocars) en début de saison, et bien souvent ce sont les agences qui le gèrent elles-mêmes.



Pour les reports et les annulations, il y a eu des tensions au début, avant que le décret sur les "à-valoir" ne sorte.



Ainsi sur la période allant du 15 mars au début du mois d'avril, beaucoup de nos clients ont reporté leurs voyages sur septembre et octobre. Mais depuis le 10 avril environ, cela s’est calmé, je pense que c’est normal étant donné le peu de visibilité que l’on a sur l’avenir.



TourMaG.com - D'une manière générale, comment se passent les relations avec vos partenaires (agences, TO, compagnies de transport, hôteliers, assureurs, banques) ?



Jérôme Pouil : Je dirais excellente. Depuis deux semaines, nous travaillons sur les produits de la brochure 2021 et nous demandons à nos fournisseurs de s’engager à maintenir les mêmes prix jusqu’au 31 mai 2021. Certains déjà nous confirment qu’ils sont d’accord.