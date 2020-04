Tour du monde des réceptifs aux USA : Trésorerie dans le tourisme, "un changement est inéluctable"

TourMaG.com - Les Etats-Unis ont un système politique spécial, avec des Etats relativement autonomes, par rapport à l'autorité fédérale. Quelle est la situation à San Francisco ?



Florence Solal : Nous sommes plutôt bien lotis, car notre Maire a très vite réagi en étant la première ville des USA a être confinée, dès le 16 mars 2020.



Cette décision a permis de bien protéger la population face à l'épidémie. Par exemple il y a des villes où le nombre de morts double chaque jour, alors qu'il faut à San Francisco une semaine, voire plus.



Puis l'Etat est passé en lock down (confinement, ndlr) le week-end suivant. Le Président américain et le maire de New York n'ont pas réagi assez tôt, ce qui explique la situation actuelle.



Stephan Forget : En Californie, nous sommes à 12 morts pour un million d'habitants, alors qu'à New York, ils enregistrent 319 morts pour un million de personnes.



Les proportions ne sont pas les mêmes, de région en région. Tous nos employés et guides sont touchés, car il n'y a plus aucune activité économique.



New York a trop attendu, c'est une certitude, mais il y a encore des Etats qui n'ont pas mis en place le confinement, même si 96% de la population américaine s'y trouve.



Globalement, le gouvernement américain n'a donné aucune consigne à la population, ce sont les mairies et les Etats qui ont décidé.



Miami a laissé les spring breaks se déroulaient normalement, et en Louisiane le carnaval a eu lieu, autant de manifestations qui ont généré la propagation de l'épidémie.



Emmanuelle Legoff : Pour être exact, 8 Etats n'ont pas imposé un confinement à leurs populations (le jeudi 9 avril 2020, ndlr), et d'autres sont partiellement fermés.



Par exemple l'Arkansas, juste au-dessus de la Louisiane, n'a pris aucune mesure, tout est ouvert. De plus, les Américains peuvent voyager à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'interdiction.