Tour du monde des réceptifs : seule la torpeur trouble l'arc de triomphe de Vientiane, la capitale du Laos

TourMaG.com - Le Laos est une destination qui semblait monter sur le marché français, observiez-vous un appétit particulier depuis quelques années de nos compatriotes pour la destination ?



François Guillot : Nous avons connu des années très encourageantes au début des années 2000 et 2010, mais depuis quelques années, la fréquentation se tasse.



Il y a peut-être des effets de mode... puis nous ne pouvons pas dire que la destination soit très médiatisée ou visible.



Nous sommes entourés de voisins très imposants et connus avec des arguments de chocs pour attirer la clientèle : le prix notamment. Nous sommes victimes de leur succès.



Même si l'attraction de la région devrait bénéficier au Laos, puisque la destination s'inscrit dans des circuits avec d'autres pays, mais ce n'est pas le cas.



Dans le même temps, le tourisme anglais augmente. Les explications de cette baisse ne sont pas évidentes à expliquer.



TourMaG.com - Vous êtes basés à Vientiane, la capitale du Laos, à quoi ressemble la vie de tous les jours ?



François Guillot : En général, c'est une ville où il fait relativement bon vivre et plutôt tranquille par rapport aux mégalopoles asiatiques.



La capitale du pays comptabilise entre 700 et 800 000 habitants, elle suit la dynamique du pays et se développe beaucoup depuis quelques années. Le Laos part de très loin, mais rattrape le temps.



La première source de richesse étant la production d'hydroélectricité. Nous sommes la pile électrique du Sud-Est. Les autres secteurs économiques moteurs pour le pays sont : l'extraction de minerais et le tourisme.



L'industrie touristique est très importante. Si les Chinois prennent de plus en plus de place, la clientèle est très occidentale. Les voyageurs viennent aussi bien du Royaume-Uni, de l'Europe, que de l'Australie.