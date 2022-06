TourMaG.com donne de la voix au Club des Abonnés

Nous avons également mis en place un podcast dédié à la newsletter quotidienne, accessible à tous.



Il suffit d'un clic sur le bouton en haut de la newsletter pour une lecture exhaustive des titres du jour. Idéal en voiture ou dans les transports en commun pour démarrer la journée.



Ce service remporte un certain succès sinon un succès certain puisqu'il affiche, depuis sa mise en place en mars dernier, 7000 écoutes, et 723 voix générées.



Le podcast est un média qui a le vent en poupe. Selon mediamétrie, "le public du podcast natif a un profil d’early adopter. Les principaux adeptes sont jeunes - les 15-34 ans constituent près des 2/3 de l’auditoire - même si le format se démocratise et progresse maintenant auprès de toutes les catégories d’âges.



Ce sont également de gros consommateurs d’audio digital (radio sur Internet, streaming musical…). Leur goût pour le podcast ne s’exprime pas au détriment de la radio, il vient en complément de leur écoute…”