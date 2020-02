Tourisme Irlandais : une nouvelle campagne digitale pour toucher 45 millions d'internautes (vidéo)

Pour vivre heureux et attirer des touristes, mieux vaut tout faire que de rester caché sur son île.



Et le Tourisme Irlandais l'a bien compris en menant aussi bien une campagne télévisuelle que digitale.



Sur le petit écran, la destination se veut comme une « Irlande, au rythme de vos émotions », avec un clip rythmé au son du titre Home Again du groupe dublinois Delorentos, qui sera diffusé sur de nombreuses chaînes française.



Tout au long du mois de février et jusqu'au 14 mars jour de la confrontation France-Irlande, dans le tournoi des 6 nations de rugby.



Sauf qu'en 2020, la télévision ne suffit plus et pour attirer une nouvelle clientèle, l'office de tourisme a créé une campagne digitale innovante.