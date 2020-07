Tourisme durable : "On se met au vert" se lance dans le Grand Ouest de la France

L'agence organise des escapades, des séjours et des évènements sur-mesure et écoresponsables pour les groupes constitués de particuliers, entreprises, associations ou scolaires.



" Quelle que soit la destination, On se met au vert propose de nouvelles façons de découvrir les territoires qui nous entourent. On ouvre grand les yeux mais on aiguise aussi ses papilles car la gourmandise sera de la partie ! ", précise Ronan Vignez, son fondateur, dans un communiqué.



Au programme : échanges et partages avec des producteurs et des artisans passionnés, dans des destinations qui ne sont pas estampillées « surtourisme », sur des périodes habituellement moins fréquentées.



Pour les agences de voyages et les tour-opérateurs intéressés, les packages sont commissionnés à hauteur de 10%.