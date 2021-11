Tourisme durable : les agences de voyages en 1ère ligne pour faire la bascule !

L'ECTAA a décidé de ratifier ladite déclaration.



" Comme il s'agit de l'un des problèmes majeurs de notre époque, le secteur du tourisme et ses acteurs ont un rôle important à jouer dans l'atténuation du changement climatique.



L'ECTAA souhaite sensibiliser le public et confirme sa volonté de contribuer à la sauvegarde de l'environnement pour nos prochaines générations, " a déclaré Pawel Niewiadomski, son président.



L'instance s'est engagée à aligner ses actions sur les dernières recommandations scientifiques, afin de s'assurer que son approche reste cohérente avec une augmentation de 1,5°C maximum au-dessus des niveaux préindustriels d'ici 2100.



Elle a également accepté d'élaborer ou de mettre à jour des plans d'action pour le climat dans un délai de 12 mois, d'aligner ses plans sur les cinq axes de la déclaration



" Les agents de voyage et les voyagistes peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion de voyages et d'un tourisme plus durables, car ils sont le lien entre les fournisseurs et les clients.



Ils peuvent donc influencer les produits proposés et aider les clients à prendre des décisions plus durables, " a conclu Pawel Niewiadomski, le président de l'ECTAA.