Tourisme et Covid : avec la crise, « on ne quittera son cocon que pour aller dans un autre »

Cela dit, une question majeure reste sur la table. Alors que certains prédisent que la population planétaire affectée par des confinements à répétition, sortira et voyagera de plus en plus et que nous connaîtrons une explosion des sorties, d’autres comme le Brain Reserve prédisent que : « les raisons d'aller dehors vont diminuer ».



Mieux, pour Faith Popcorn, « même les rencontres pourraient devenir virtuelles avec l'arrivée d'outils haptiques, comme Emerge, qui nous permettent d’ores et déjà de "toucher" quelqu'un à l'autre bout du monde.



La télédidontie (jouets sexuels télécommandés) permettrait aussi de se livrer à des préliminaires et plus encore dans des espaces séparés. Les robots sexuels alimentés par l'intelligence artificielle deviendraient même de plus en plus « intelligents ».



Globalement, pour Faith Popcorn, « cette vie à l'intérieur sera notre nouvelle normalité ». Une affirmation qui pourrait bien effectivement se confirmer parmi les personnes les plus âgées, conservatrices et frileuses.



En revanche, selon nous, si la maison effectivement sera plus fréquentée, notamment pour y travailler, créant une nouvelle forme de « cocooning », le déplacement à l’extérieur a aussi de beaux jours devant lui, à condition d’intégrer les demandes de « Do it yourself », de sécurité, de confort tant sur le plan des loisirs que sur celui du travail que l’on voudra y effectuer.



N’oublions pas que l’on ne quittera un cocon que pour aller dans un autre.