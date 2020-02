Tourisme fluvial : des retombées économiques estimées à 1,36 milliard d’euros

Dans l'étude présentée, chaque filière du tourisme fluvial a été étudiée de façon autonome.



Hors Grand Est, Rhin et Moselle, le poids économique des paquebots fluviaux est de 410 millions d’euros TTC pour 215 000 passagers transportés.



" Des gisements de croissance existent, en particulier sur la Seine, le Rhône et la Saône. En effet, la Seine et le Rhône, qui ont chacun de grandes réserves de capacité en tourisme fluvial, dénombrent respectivement 19 et 16 paquebots fluviaux pour 136 sur le Rhin " explilque un communiqué de presse.



Leader mondial du marché des péniches-hôtels, la filière française « pèse » 62,4 millions d’euros TTC, et a transporté 14 900 passagers en 2018 et emploie 491 personnes. "Le produit péniche hôtel se diversifie, de la croisière vélo/bateau au très haut de gamme, constituant une opportunité pour les territoires ruraux, l’art de vivre à la française restant largement plébiscitée par la clientèle internationale : 90% des croisiéristes interrogés dans le cadre de cette étude ont affirmé que les offres paquebots-fluviaux et péniches-hôtels étaient la condition indispensable à leur séjour en France."