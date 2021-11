Tourisme : les pros demandent une coordination urgente des politiques de voyages

En Europe, la situation sanitaire laisse craindre le pire pour les professionnels du tourisme

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et l'épidémie refait de nouveau la Une des journaux. Avec cette reprise de la crise sanitaire, les restrictions aux frontières réapparaissent. Les professionnels du tourisme et l'ECTAA demandent de toute urgence d'aligner et de coordonner les réponses des États membres (de l'UE) en matière de santé et de voyages.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 22 Novembre 2021

