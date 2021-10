Tourisme solidaire : Orchestra partenaire de la fondation "Je pars, tu pars, il part"

Depuis 2016, la fondation a pu faire partir plus de 700 familles soit plus de 2 500 enfants et adultes en vacances en France.



« Pour mener à bien notre mission et répondre aux différents besoins des futurs vacanciers - logement, activités sur place, prise en charge de certains déplacements -, la fondation a besoin de fédérer tant les énergies individuelles que celles des professionnels du tourisme et des services de loisirs. Ce partenariat va nous permettre sans nul doute de toucher directement le client final au moment de sa réservation de séjour de vacances et nous apporter les moyens financiers nécessaires pour le développement de la Fondation. » précise Germain Lelarge, Président fondateur de Je pars, tu pars, il part .



Un module de ce type est déjà en ligne sur les sites de Maeva et de lafrancedunordausud.fr (Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs) depuis plusieurs années.



Pour chaque euro récolté, l’opérateur abonde d’un euro complémentaire, décuplant ainsi la générosité des Français.