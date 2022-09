Transavia : des capacités en hausse de 100%... mais à quels prix ?

TourMaG.com - Transavia a récemment récupéré des lignes intérieures qui étaient desservies par Hop. Quel bilan tirez-vous ?



Nicolas Henin : C'est assez contrasté.



Il y a eu une évolution majeure de comportement des clients avant et après le covid, sur le réseau domestique. Le trafic business n'est pas revenu au même niveau.



Certaines destinations fonctionnent très bien, d'autres moins, comme Brest.



Nous revoyons régulièrement les performances des lignes, pour nous adapter. L'ensemble des lignes que nous devions reprendre au départ d'Orly a été finalisé, cet été, maintenant nous nous adaptons en fonction des résultats.



TourMaG.com - La Bretagne jouit d'une insuffisance au niveau de ses infrastructures de transport. Comment expliquer le flop de Brest ?



Nicolas Henin : Il y a le TGV entre Paris et Brest. Les deux villes sont éloignées de 3h30 et comme je l'ai dit un peu plus haut, les arbitrages ont changé, le curseur a bougé.



Air France a malgré tout des bonnes performances sur le Brest - Charles de Gaulle. A l'inverse, elle va augmenter ses fréquences.



Globalement la transition du réseau domestique s'est bien passée. La réussite des lignes intérieures dépend d'un bon mix VFR et loisir, mais aussi d'une plus mauvaise accessibilité avec Paris par le train.



TourMaG.com - Le contexte est économique est inflationniste. L'ensemble des coûts augmentent, avec un pétrole qui reste sur un plateau haut. Est-ce que l'environnement va vous pousser à revoir vos prix et modèle ?



Nicolas Henin : Nous sommes exposés comme les autres.



Le prix est encore deux fois plus élevé qu'en début d'année, cela a un impact toujours très fort sur nos coûts. Nécessairement pour équilibrer, cette augmentation doit se retrouver dans nos recettes.



Nous avons plusieurs leviers pour agir : opérer un arbitrage dans le réseau et quand la demande est là, les prix augmentent mécaniquement. Les tarifs étaient globalement plus élevés qu'en 2019, de l'ordre de 15% pour nous.



En tant que compagnie low cost qui garantit des prix accessibles, nous allons conserver cette accessibilité. Malgré tout, nous allons devoir d'une manière ou d'une autre augmenter le prix moyen, nous n'avons pas le choix, sinon nous allons tous mettre la clé sous la porte.