Travelport : extension contenu et merchandising avec Air New Zealand

Dans le cadre de cet accord, Travelport continuera à soutenir Air New Zealand en fournissant à plus de 68 000 agences connectées à Travelport dans le monde entier un accès en temps réel pour rechercher, vendre et réserver le contenu et l'inventaire de la compagnie aérienne.



Grâce à la solution de contenu et d'image de marque de Travelport, les agences du monde entier bénéficieront également d'un meilleur accès et d'une expérience graphiquement riche lors de la recherche et de la réservation des tarifs de marque et des produits annexes d'Air New Zealand.