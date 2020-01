Un avion propulsé et construit grâce au chanvre... planant, non ?

Planant !



Alors que l’industrie aéronautique mondial réfléchit à des avions plus respectueux de l’environnement et des carburants plus propres, la société canadienne Hempearth travaille sur un projet d’avion fabriqué à partir de chanvre.



Hempearth n’a initialement rien à voir avec le monde de l’aviation puisque la société vend du cannabis et des dérivés, et, surfant sur les récentes légalisations en Amérique du Nord, s’est spécialisée dans la construction d’objet en chanvre, « le futur des composites », comme l’indique son site internet.



Car le chanvre n’est pas associé qu’au cannabis et est sous toutes ses formes utilisés dans l’alimentation, la santé, les cosmétiques, ou encore l’éco-construction. Est souvent mis en avant sa grande résistance et son aspect écologique, le chanvre étant un isolant naturel qui pousse sans pesticide.



Autre avantage de son utilisation, sa plus grande légèreté par rapport aux matériaux aérospatiaux plus traditionnels comme l’aluminium ou la fibre de verre.