Vos (mal)chances de mourir lors d'un crash d'avion sont de 0,0000054% !

Avis aux phobiques des voyages en avion : 2019 a compté deux fois moins de morts dans des crashs qu’en 2018. En revanche, il y a eu plus de victimes qu’en 2017, année qui n’avait en fait compté aucun mort.



Dans le détail, d’après ce que rapporte le site spécialisé PNC-Contact , 5 crashs liés au transport de passagers (avions à partir de 14 places et 2,2 tonnes) ont marqué l’année 2019.



On se souvient en premier lieu de l’accident du B737 max d’Ethiopian Airlines, dans lequel le système anti-décrochage MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) a été mis en cause et a provoqué l’interdiction de vol de l’appareil et l’arrêt de sa production jusqu’à ce que les autorités aéronautiques américaines l’autorisent à voler de nouveau.



157 personnes avaient péri dans ce crash.