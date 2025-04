Une France senior ? Oui, mais laquelle ? [ABO]

Si l’on observe maintenant la répartition par catégorie sociale des retraités, celle-ci dévoile une France beaucoup plus populaire que celle des actifs.



Ces données intègrent en effet des générations ayant commencé à travailler parfois dans les années 1960, à une époque où les emplois qualifiés, de cadres notamment, étaient bien moins développés.



Parmi les retraités, on ne compte donc que 13% de cadres supérieurs contre 20% chez les actifs (données Insee 2020).



Ouvriers et employés représentent pour leur part plus de la moitié des plus âgés, contre 47% chez les actifs. Les non-salariés, agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise constituent aussi une part plus importante des retraités.



La présentation de la population senior, malgré les images d’Epinal présentant des seniors en pleine forme sur des terrains de golf ou dans leur résidence secondaire sur la Côte Ouest et à l’étranger, n’est donc pas vraiment conforme à la réalité.



Pire ! Selon une étude de la Dares, très commentée, « on rend invisibles aujourd’hui les retraités appartenant à l’univers populaire des employés et des ouvriers : deux ensembles qui à eux seuls représentent tout de même dix millions de personnes ».



Un constat qui déforme notre compréhension de la société et constitue l’un des éléments alimentant le décalage entre les discours politiques, médiatico-touristiques et les réalités vécues par la population.