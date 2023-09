Une agence événementielle doit-elle s'immatriculer pour exercer ? 🔑

Les clients de ces agences, quant à eux, disposent de différentes options pour l'organisation de leurs événements.



Ils peuvent passer par une agence de voyages événementielle immatriculée.



Ou bien faire appel d'un côté à une agence événementielle qui s'occupera de la partie purement événementielle et de l'autre, à une agence de voyages, qui gérera les transports, l'hébergement et les transferts, par exemple.



Malgré ces solutions, certains agissent encore hors du cadre, note Emmanuelle Llop. « Les grandes entreprises ont souvent leurs propres travel managers en interne. Ce sont eux qui vont organiser les déplacements des salariés de la société.



Si certains d'entre eux vont passer un contrat avec une agence de voyages événementielle immatriculée auprès d'Atout France, d'autres vont faire les réservations eux-mêmes et tout organiser en direct. Ils ne devraient pas pouvoir faire cela.



Même dans le cas d'opérations de team building, où le travel manager organise l'événement pour les salariés et que ceux-ci sont invités gratuitement, il doit y avoir une assurance ».



L'immatriculation Atout France, aussi difficile soit-elle à obtenir, peut aussi être un argument supplémentaire pour les agences événementielles qui ont l'habitude de répondre à des appels d'offres. « A partir du moment où l'on ajoute des prestations touristiques à l'événement, l'immatriculation va avoir un effet de réassurance pour les clients, car elle montre que l'agence dispose d'une garantie financière et d'une RC Pro », souligne Me Llop.